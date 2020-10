Slovenska oblikovalka, ki si je želi tudi hollywoodska srenja SiOL.net Matea Benedetti je slovenska modna oblikovalka in kostumografinja, ki je tako doma kot v svetu znana po svojih ekološko usmerjenih kolekcijah oblačil. Je ena od redkih v svetu, ki združuje ekološke, celo do živali prijazne materiale, trajnostni koncept in luksuzen dizajn, zaradi česar se ji zdaj obeta sodelovanje z agencijo, ki oblači hollywoodske zvezdnice in modele.

