Pri izvedbah nadzora nad nošenjem mask prihaja do zavrnitev identifikacije, žalitev in verbalnih nap Večer Zdravstveni inšpektorji so od začetka leta opravili skoraj 47.100 nadzorov, od tega na področju nalezljivih bolezni 40.600 in na ostalih področjih 6500. Izrekli so več kot 4900 sankcij v vrednosti preko 1,1 milijona evrov, od tega na področju nalezljivih bolezni 4500 sankcij v vrednosti 830.000 evrov, so sporočili po seji vlade.

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Simon Zajc

Matjaž Kek