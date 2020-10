Jasna Kuljaj je na domačem balkonu počela tole TOčnoTO.si Jasna Kuljaj je televizijska voditeljica, moderatorka in odlična imitatorka. Vodila je kar nekaj odmevnih oddaj, trenutno pa nam krajša večere v oddaji Pri Črnem Petru. Jasna pa je na Instagramu delila fotografijo, na kateri uživa na svojem domačem balkonu s skodelico domače kave. View this post on Instagram A post shared by Jasna […]

Sorodno





Oglasi Omenjeni Jasna Kuljaj Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Janez Janša

Jelko Kacin

Simon Zajc

Matjaž Kek