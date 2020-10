William bo z milijoni reševal Zemljo, v žiriji Attenborough in Shakira RTV Slovenija Princ William je ustanovil nagrado za inovativne rešitve za največje okoljske težave našega planeta. Strokovno žirijo pa sestavljajo znane osebnosti kot so jordanska kraljica Rania, igralka Cate Blanchet, naravoslovec David Attenborough in pevka Shakira.

