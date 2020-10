Mašina je ogreta: Maribor skočil na vrh! Sportal Odbojkarji Merkurja Maribora bodo po četrtkovi zmagi na prvi tekmi 5. kroga 1. DOL vsaj do sobote vodilna ekipa slovenskega državnega prvenstva. Pred domačimi gledalci so s 3:1 ugnali v tej sezoni izjemni nevarni Salonit in vknjižili še tretjo zaporedno zmago.

