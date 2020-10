Knjižni molj, ki je postal tekaški kralj SiOL.net Joshua Cheptegei je po svetovnih rekordih v cestnih tekih na pet in deset kilometrov, ki sta mu uspela konec lanskega leta in februarja letos, v zadnjih dveh mesecih poskrbel še za mnogo bolj odmevna svetovna rekorda na stezi. Avgusta v teku na pet in potem v sredo še na deset kilometrov. Ta 24-letni tekač iz Ugande, ki je ob teku zaljubljen v knjige, znan pa je tudi kot borec za pravice afriških žensk, je v zgodovino pahnil enega in edinega Keneniso Bekeleja.

