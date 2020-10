Desničarski skrajneži naj bi želeli ugrabiti demokratsko guvernerko Michigana in ji "soditi" Reporter FBI je v četrtek aretiral 13 ljudi, med njimi devet članov desne milice, ki so načrtovali ugrabitev demokratske guvernerke Michigana Gretchen Whitmer, napad na državni kongres in drugo nasilje. Whitmerjeva vodi eno od ključnih držav ZDA za izid letošnjih

Sorodno























Oglasi