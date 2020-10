V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bo danes popoldne potekal Dan arhitektov, v sklopu katerega bodo podelili tudi priznanja Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Platinasti svinčnik za opus in vrhunske dosežke bo prejela krajinska arhitektka Jelka Hudoklin, podelili bodo tudi pet priznanj zlati svinčnik za odlično izvedbo. preberite več » ...