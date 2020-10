Iz DeSUS izstopila Jelka Kolmanič, v Mariboru bo od zdaj delovala kot samostojna mestna svetnica Lokalec.si Jelka Kolmanič, ki je bila podpredsednica DeSUS, je z današnjim dnem izstopila iz stranke. V izstopni izjavi je zapisala, da so jo dogajanja v stranki v zadnjem obdobju globoko razočarala: “Nerazumnih potez in ultimativnih zahtev poslanske skupine, nekdanjega bivšega predsednika Sveta stranke in mnogih drugih ne odobravam, zaradi česar ne želim več sodelovati v stranki.” […]

