FOTO in VIDEO: Borštnikov prstan letos igralcu Petru Boštjančiču Lokalec.si Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana za življenjsko delo je Peter Boštjančič, so danes v Mariboru sporočili organizatorji 55. Festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo nagrado za igralsko ustvarjalnost v slovenskem prostoru bo dolgoletni član igralskega ansambla Drame SNG Maribor, še prej pa SLG Celje prejel ob zaključku festivala 25. oktobra. “Čeprav je Boštjančič že kot mlad igralec […]

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje

Maribor

SNG Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Aleksandra Pivec

Zdravko Počivalšek