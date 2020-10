Naš spanec je iz dneva v dan slabši, poglejte, kako lahko to spremenite zurnal24.si Medtem ko se spopadamo z naraščanjem stresa in tesnobe zaradi osamljenosti, finančnih težav ali neprestanega spreminjanja življenjskih navad, postaja spanje pomembni dejavnik kakovostnega življenja. Nedavna študija, ki jo je za Huawei izvedla vodilna agencija na področju raziskav trga Ipsos, je pokazala, da veliko Evropejcev ni zadovoljnih s kakovostjo svojega spanca in je prepričanih, da trpijo za motnjami spanja.

