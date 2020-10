Uvodna tekma aktualnih evropskih prvakov, ekipe Bayerna iz Münchna, v novi sezoni lige prvakov bo 21. oktobra potekala brez gledalcev. Jan Oblak in njegovi soigralci pri madridskem Atleticu bodo Bayern izzvali na prazni Allianz Areni, ker so oblasti v bavarski prestolnici prepovedale obisk gledalcev na nogometnih stadionih do 25. oktobra.



