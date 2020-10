Trgovine bodo lahko odprte še dve nedelji 24ur.com V uradnem listu je že objavljena novela zakona o trgovini, na podlagi katere trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo smele več poslovati. Novela bo v veljavo stopila 15 dni po objavi, kar pomeni, da bodo trgovine odprte še dve nedelji. Med izjemi so prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah.

