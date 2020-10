Vesel, da ga po mrzlem angleškem dežju boža špansko sonce Sportal Ne le dvakratni strelec Nemanja Mitrović, proti San Marinu sta prvi zadetek v državnem dresu dočakala tudi Haris Vučkić in Rajko Rep. Kdo bi lahko zadel v polno v nedeljo v Prištini? Selektor Matjaž Kek se o tem, koga postaviti v napad, še odloča. Član Zaragoze mu sporoča, da bi z veseljem sprejel ta izziv in poskušal Sloveniji pomagati do nove zmage.

