Kdo so angelske mamice? 24ur.com Angelske mamice so ženske, ki so med nosečnostjo ali kmalu po porodu izgubile otroka. Oktober je sicer mesec spomina na te otroke, a za njihove mamice se oktober nikoli ne konča. Pravijo, da ne mine dan, ko ne bi pomislile na svojega otroka. S kampanjo želijo porušiti tabuje in ljudem pojasniti, da jim stisk roke, sočuten objem, izraženo sožalje ali zgolj vprašanje ’kako si?’, pomeni ogromno.

