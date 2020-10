Izsiljevalska pošta: Neznanec ima vaše intimne fotografije in zahteva denar 24ur.com Ste tudi vi med tistimi, ki so prejeli sporočilo, v katerem neznanec grozi, da bo objavil vaše intimne fotografije in posnetke na spletu? V primeru, da mu nakažete 1200 evrov pa tega ne bo storil? Na spletu namreč znova kroži lažno izsiljevalsko sporočilo, opozarjajo na SI-CERT. Na tovrstne grožnje ne odgovarjajte in jih čimprej zbrišite, še svetujejo.

