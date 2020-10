Moto2: Marini ni utrpel zloma, morda ga bomo videli že v soboto 24ur.com Vodilni dirkač razreda moto2 je na drugem prostem treningu pred VN Francije doživel spektakularen padec, po katerem je bil odpeljan v bolnišnico. Kasnejši pregledi pa so na srečo pokazali, da 23-letni Italijan ni utrpel zloma gležnja, kot so se sprva bali, in bo morda nared že za sobotne kvalifikacije.

