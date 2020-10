Z glasnim govorjenjem so jih motili pri spanju Primorske novice Včeraj ob 23.53 je bila policija obveščena o kršitvi s področja javnega reda in miru blizu gradu Dobrovo, kjer je glasno govorjenje večjega števila oseb motil domačine pri spanju. Policisti so na kraju ugotovili, da se tam nahaja več kot 10 oseb (na kraju je bilo 15 ljudi), kar ni dovoljeno glede na nov vladni odlok. Policisti bodo v zvezi z obravnavanim primerom podali predlog zdravstvenemu inšpektoratu.

