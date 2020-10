Nič več brezplačnih privezov na Seči Primorske novice Z Jernejevim kanalom, torej tudi s privezi za barke, bo poslej upravljalo Okolje Piran. Domala vse leto je trajalo usklajevanje z ministrstvom za okolje in prostor, z vodnim dovoljenjem v roki, ki omogoča rabo in ureditev Jernejevega kanala, pa so delavci Okolja že včeraj začeli čistiti naplavine in ...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Goran Dragić

Borut Pahor

Aleš Hojs

Tanja Fajon