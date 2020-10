Plebiscit, boleč narodni poraz Gorenjski glas Avstrija bi morala pokazati velikodušnost do svojih državljanov slovenske narodnosti in slovenskega jezika. Tu mora Avstrija še kar nekaj postoriti, meni dr. Danijel Grafenauer, znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani in...

Sorodno

Oglasi