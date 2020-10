V gorah bo jutri snežilo kot pozimi. Nad okrog 700 metrov bo zapadlo od 20 do 40 cm snega, sporoča Arso, ki je za severozahod Slovenije danes objavil oranžno opozorilo. Opozarja pa tudi pred nevarnostjo snegoloma v višjih legah. V nedeljo se bo pojavila nevarnost snegoloma že dopoldne v višjih predelih Gorenjske in Koroške, so zapisali, popoldne in zvečer pa tudi ponekod na Notranjskem, Kočevskem ...