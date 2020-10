Kim Džong Un na vojaški paradi zatrdil, da so država brez koronavirusa 24ur.com Ob 75. obletnici ustanovitve vladajoče Delavske partije Severne Koreje so v Pjongjangu oganizirali veliko vojaško parado, katere se je udeležil tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un. Ta je v svojem govoru znova zatrdil, da v državi niso potrdili niti enega primera koronavirusa, čeprav poznavalci poudarjajo, da je to le malo verjetno.

