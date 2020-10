Nekdanja 'talentka' s skupino Land of You predstavlja novo pesem 24ur.com Ajda Ivšek, ki se je leta 2011 uvrstila v finale šova Slovenija ima talent, se po težki preizkušnji vrača na glasbene odre. Sodelovanje v glasbeni zasedbi Land of You je slovenski glasbeni sceni prineslo novo pesem 'Russia', ki je zaenkrat posneta v angleškem jeziku, poslušalci pa se lahko nadejajo tudi slovenske verzije in videospota.

