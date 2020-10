Zgodovinski dan za izraelsko akademijo: Dowsett ukanil ubežnike na Giru Sportal Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) je zmagovalec 200-kilometrske osme etape kolesarske dirke po Italiji od Giovinazza do Viesteja. V ubežni skupini šesterice je bil po napadu v krajšem krogu okoli Viesteja boljši od Salvatoreja Puccia (Ineos Grenadiers) in Matthewa Holmesa (Lotto Soudal). V skupnem seštevku pred nedeljsko zahtevno etapo na Roccaraso ni prišlo do sprememb.

Sorodno



















Oglasi