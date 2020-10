Ministrstvo za infrastrukturo ima v predlogu proračuna za 2021 prvič na voljo več kot milijardo evrov, je danes dejal resorni minister Jernej Vrtovec. To je dobra novica za pospešitev projektov na cestnem in železniškem omrežju, je dodal. Poudarek bo na obnovi državnih cest, napovedal je tudi obnovo dela gorenjske in primorske proge. preberite več » ...