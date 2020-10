Urad za demografijo bo vodil direktor in ne minister Dnevnik Vlada je na današnji dopisni seji sprejela nov odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo. V njem je zapisano, da bo urad vodil direktor, ki je za delo urada odgovoren vladi. To je novost, saj je doslej veljalo, da bo urad vodil minister...

