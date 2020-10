Gladka zmaga Grosupeljčank, Šempeter zanesljiv v Ljubljani Sportal Danes sta bili na sporedu dve tekmi 5. kroga 1. DOL za dekleta. Igralo se je v Grosupljem, kjer so domačinke s 3:0 v nizih ugnala Ankaran, v Ljubljani pa so do gladke zmage prišle odbojkarice Šempetra.

