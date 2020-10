Odkritje več sto erotičnih risb slikarja Duncana Granta, vrednih dva milijona funtov, je presenetilo strokovnjake, ki so mislili, da so bila dela uničena ali izgubljena. Risbe so bile zadnjih desetl let skrite pod posteljo gledališkega scenografa, ki se je sedaj odločil, da jih deli z javnostjo.