V društvu Brezdomni - do ključa ob svetovnem dnevu brezdomstva (10. oktober) izpostavljajo, da so brezdomci v času epidemije še posebej prizadeti,. Društvo Kralji ulice pa pozivajo k sprejetju nacionalne politike, ki bo uvedla strateški razmislek in vsaj omogočila premik od sedanjega odzivanja na negativne posledice na brezdomstvo k ambicioznejšemu cilju, ki je odprava ali vsaj...