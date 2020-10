Migranti iz Afrike so se s Sredozemskega morja preusmerili na Kanarske otoke Reporter Na Kanarske otoke je v zadnjih dveh dneh prispelo več kot 1000 migrantov iz Afrike. Na tem španskem otočju v Atlantskem oceanu po navedbah Rdečega križa tolikšnega pritoka migrantov niso zabeležili že najmanj deset let. Afriški migranti so se nedavno preu

Sorodno

Oglasi