Bregar po porazu v Franciji: Edina pozitivna stvar je, da smo se borili do konca 24ur.com Rokometašice Krima Mercatorja po težkem obdobju zaradi predpisane karantene na drugem gostovanju v Ligi prvakinj niso osvojile točk. Tekmice iz Francije so bile doma v 4. krogu elitnega evropskega tekmovanja boljše s 33:27. Za Ljubljančanke sta po šest dosegli Matea Pletikosić in Oceane Sercien Ugolin. Krimovke po treh tekmah ostajajo pri osvojeni eni točki.

