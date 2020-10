11. Seltron tek na Kalvarijo izpeljali uspešno, teklo manj udeležencev Lokalec.si Tradicionalni tek po 454 stopnicah, kolikor jih vodi na Kalvarijo, je Univerzitetna športna zveza Maribor (Zdrava zabava), uspešno izpeljala kot edini dogodek letos. Tokrat sicer podnevi in z mnogimi spremembami, pa vendar. Še zmeraj brezplačen dogodek za vse udeležence, ki so se dogodka udeležili v nekoliko manjšem številu. 10 let zapored je bil dogodek nočne […]

