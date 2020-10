Pri nezakonitih prečkanjih meje zasačili kar 43 tujcev Lokalec.si S policijske uprave Maribor so sporočili, da so včeraj v bližini Ormoža, bližini Šentilja in na mejnem prehodu Gruškovje ugotovili več nezaknonitih prečkanj meje, pri katerih so zasačili 43 tujcev. Ob 7.45 uri so policisti PP Ormož med opravljanjem nalog varovanja državne meje v bližini Ormoža, izsledili in prijeli 35 tujcev, ki so nezakonito prestopili […]

