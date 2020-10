V Velenju na dan 441 novih okužb zabava, lastnik lokala: To ne drži SiOL.net V uredništvu Siol.net smo prejeli informacijo, da je v eni od diskotek v Velenju v noči na nedeljo kljub ukrepom za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, ki veljajo od petka, potekala zabava, ki je trajala do zgodnjih jutranjih ur. Objave na družbenih omrežjih informacijo potrjujejo. Lastnik lokala medtem zanika, da bi v diskoteki potekala zabava z več kot deset udeleženci in da so na zgornjem in spodnjem posnetku zaslona objav z družbenega omrežja Instagram prizori iz leta 2019.

