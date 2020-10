Mars ne bo tako blizu Zemlji kot zdaj vse do leta 2035 24ur.com V naslednjih nočeh bo Mars zelo dobro viden z Zemlje. 13. oktobra bo namreč Zemlja točno med Soncem in rdečim planetom. Tako se bo Mars zdel svetlejši in večji kot običajno.

