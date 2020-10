Radomlje do desete zmage, Krka in Šmartno ostala brez tekme Sportal Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v 11. krogu 2. slovenske lige na domačem igrišču premagali Nafto s 3:1. Za vodilno ekipo so na današnji tekmi zadeli Sacha Varga, Oliver Kregar in Žan Nikolić, edini strelec pri gostih je bil Jaka Bizjak. Drugouvrščena novomeška Krka se bi morala v nedeljo pomeriti z ekipo Šmartno 1928, a je bila tekma zaradi razmočenega igrišča odpovedana in prestavljena.

