Na ljubljanskem tednu mode so podelili nagrade WOW najboljšim kolekcijam in oblikovalcem Govori.se Malce po zaključku tedna mode v Parizu je do svojega sklepnega dejanja prišel tudi ljubljanski teden mode LJFW. Že tradicionalno so ga zaključili z ekskluzivnim prodajnim showroomom kolekcij oblikovalcev in podelitvijo nagrad WOW najboljšim kreacijam te edicije.

