Varnostne sile v Minsku nad protestnike z vodnimi topovi in šok granatami Govori.se Beloruske varnostne sile so danes ob začetku novih protestov proti dolgoletnemu predsedniku Aleksandru Lukašenku znova ostro ukrepale proti protestnikom in številne prijele, poroča ruska tiskovna agencija Interfax. Že zgodaj popoldne naj bi tako v Minsku aretirali 50 ljudi, med njimi tudi več novinarjev, skupno pa okoli 150.

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Tomaž Gantar

Janez Janša

Bojana Beović

Karl Erjavec