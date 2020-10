Košarka – 1. SKL: Rogaška srečno do tretje zmage Novice.si KK Rogaška : KK Helios Suns 73 : 72 Dve minuti in pol pred koncem tekme je Ferme dosegel trojko za vodstvo Heliosa z 72:65, videti je bilo, da bo zmaga tekme tretjega kroga 1. SKL šla v Domžale. Toda domači so zadeli za znižanje, tako je 8 sekund pred koncem ob vodstvu za točko […] Prispevek Košarka – 1. SKL: Rogaška srečno do tretje zmage je bil objavljen na Novice.si.

