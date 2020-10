Neurja na severnem Jadranu: deževje poplavilo Poreč 24ur.com Veliko težav pa neurja povzročajo tudi v hrvaški Istri in Kvarnerju. Obilno deževje je poplavilo Poreč, številne ulice so bile pod vodo, ohromljena sta cestni in trajektni promet, nekaj linij so odpovedali. Vremenoslovci opozarjajo, da bi se lahko razmere še poslabšale, saj naj bi ponekod padlo več kot 60 litrov dežja na kvadratni meter.

