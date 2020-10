Kako so Hrvati dobili SP? Kje bo trasa, to so prve podrobnosti. SiOL.net Aprila prihodnje leto bo Hrvaška prvič gostila reli za svetovno prvenstvo in bo - v sicer zaradi covida-19 zelo nepredvidljivih športnih časih - gostila tovarniške ekipe in najboljše svetovne voznike. Središče relija bo Zagreb, trasa pa bo izpeljana tudi v severozahodnem delu Hrvaške. Prihodnje leto še ne tudi v Slovenijo, kar pa je želja hrvaških organizatorjev. Dve tretjini potrebnega proračuna za reli bosta prispevala država in mesto Zagreb.

