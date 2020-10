Kar 14 nogometašev Genoe pozitivnih, le trije negativni SiOL.net Pri italijanskem nogometnem prvoligašu Genoi, katere član je Slovenec Miha Zajc, je kar 14 od 17 igralcev okuženih z novim koronavirusom, saj so bili vnovični testi spet pozitivni. Za zdaj so imeli dvakrat zaporedoma negativne teste le Federico Marchetti, Mattia Perin in Ivan Radovanović, ki bodo lahko začeli trenirati, so sporočili iz kluba.

