Danes se začenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov Lokalec.si Danes se začenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov pod okriljem Agencije za varnost prometa in Policije. Trajala bo do do 18. oktobra 2020. Vse policijske uprave in Specializirana enota za nadzor prometa bodo v tem obdobju ob rednem delu izvajale nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Poleg tega bodo […]

Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Gospodarska zbornica Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Tomaž Gantar

Janez Janša

Bojana Beović

Matjaž Kek