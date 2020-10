Sneženje povzročilo precej težav na Koroškem in Gorenjskem Govori.se Sneženje, skupaj z dežjem in vetrom, je v nedeljo in v noči na danes na višje ležečih območjih Koroške povzročalo precej težav. Zaradi podrtih dreves je zaprta regionalna cesta Solčava-Črna na Koroškem, zaradi podrtih električnih drogov je del območja brez elektrike. Sneženje je težave povzročalo tudi na Gorenjskem, cesta čez Vršič je zaprta.

