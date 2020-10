Prva okužba v vrstah NK Maribora Lokalec.si Iz NK Maribora so sporočili, da so zabeležili prvi primer okužbe na novi koronavirus. “Informacija iz reprezentančne baze: imamo prvi primer okužbe na COVID-19 tudi v povezavi z našim klubom. Ob testiranjih naših nogometašev v mladi slovenski reprezentanci so bili prvi testi negativni, med ponovnim testiranjem pred predvidenim dvobojem z Madžarsko pa je med petimi […]

Sorodno























Oglasi