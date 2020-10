Izbruh v škofjeloškem domu za slepe in starejše zurnal24.si Najbolj zaskrbljujoče razmere na Gorenjskem zaradi covida-19 ima glede na število prebivalstva že več dni občina Škofja Loka. Uradnih informacij, kje je prišlo do izbruhov, ni, le direktorica Centra za slepe, slabovidne in starejše Škofja Loka je za Radio Sora danes sporočila, da imajo v domu trenutno 18 pozitivnih stanovalcev, za covidom-19 pa je zbolelo tudi pet tamkajšnjih zaposlenih.

