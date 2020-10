Letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo prejmeta Američana Paul R. Milgrom in Robert B. Wilson za »izboljšave pri teoriji dražb in iznajdbo novih dražbenih formatov v korist kupcem, prodajalcem in davkoplačevalcem po vsem svetu«. Tehnično sicer ne gre za Nobelovo nagrado, saj je Alfred Nobel ni omenil v svoji oporoki, a jo podeljujejo v njegovem imenu in skupaj z ostalimi Nobelovimi nagradami. S tem ...