EU Podgorici in Skopju namenja še 130.000 zaščitnih mask Dnevnik Evropska unija bo Črni gori in Severni Makedoniji te dni poslala dodatnih 130.000 zaščitnih mask FFP2 in druge zaščitne opreme za boj proti covidu-19. Pomoč jima bo namenila iz skupne evropske rezerve medicinske opreme rescEU, ustanovljene z namenom...

Oglasi