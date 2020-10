Poljski teniški čudež: obožuje Pink Floyd, tenis pa igra tako dobro zaradi ljubezni do matematike 24ur.com Za mnoge presenetljiva zmagovalka letošnjega Odprtega prvenstva Francije Iga Swiatek je izven teniških igrišč vse prej kot običajno 19-letno dekle. Z zmago v Parizu je praktično čez noč postala zelo zanimiva širši športni in svetovni javnosti, med drugim je velika ljubiteljica rock glasbe in matematike, ki ji je v veliko pomoč pri razumevanju (geometrije) teniškega igrišča.

