To je 22-letnik, ki je na Markovem trgu ustrelil policista, nato pa si sodil sam topnews.si Na Markovem trgu v Zagrebu je bil danes zjutraj ustreljen policist. Prejel je štiri strelne rane in se nahaja v Vinogradski bolnišnici. Napadalec je po streljanju pobegnil, policija pa je okoli 9. ure sporočila, da so našli njegovo truplo in da je storil samomor, poroča Index.hr.. Kot kaže, je napadalec 22-letni Danijel Bezuk iz Kutine. […]

Sorodno





Oglasi